معرض وورش فنية صيفية بتعليم عسير

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افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، المعرض الفني والورش الفنية المصاحبة للطلاب والطالبات بمشاركة المعلمين والمعلمات وذلك بمركز الواحة “سنتر” بمحافظة خميس مشيط ، والذي نظمه قسم النشاط الفني للبنين والبنات ضمن مبادرة “حسن الوفادة” في نسختها الثانية .
ويشتمل المعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل على 40 عملاً فنياً ما بين خط عربي وتصوير تشكيلي ،وسط مشاركة معلمي ومعلمات المنطقة ب 19 عملا تشكيليا بالإضافة إلى 21 عملاً فنياً للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية الثلاث .
يذكر أن تم تنفيذ ورش فنية عديدة مصاحبة حيث أتيحت الفرصة لمرتادي المركز من الجنسين بالمشاركة في أعمال فنية مختلفة بإشراف من رئيس القسم الفني ” بنين ” صلاح العرفج ورئيسة القسم الفني ” بنات” أريج الزيلعي.
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