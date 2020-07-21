- 1/2
- 2/2
أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني قرارًا إداريًا باعتماد ست روضات أطفال جديدة بمحافظة خميس مشيط للعام الدراسي المقبل ، تماشيًا مع تطبيق مشروع الطفولة المبكرة “بنين ، بنات “.
وشمل القرار الروضة الملحقة بابتدائية عتود ، والروضة الملحقة بابتدائية جابر بن سمرة ، والروضة الملحقة بابتدائية الرونة الثانية ،والروضة الملحقة بابتدائية الإمام الذهبي ، والروضة الملحقة بالابتدائية التاسعة والعشرين ، والروضة الملحقة بالابتدائية السابعة .
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد 6 روضات أطفال بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.