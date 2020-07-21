اعتماد 6 روضات أطفال بخميس مشيط

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني قرارًا إداريًا باعتماد ست روضات أطفال جديدة بمحافظة خميس مشيط للعام الدراسي المقبل ، تماشيًا مع تطبيق مشروع الطفولة المبكرة “بنين ، بنات “.

وشمل القرار الروضة الملحقة بابتدائية عتود ، والروضة الملحقة بابتدائية جابر بن سمرة ، والروضة الملحقة بابتدائية الرونة الثانية ،والروضة الملحقة بابتدائية الإمام الذهبي ، والروضة الملحقة بالابتدائية التاسعة والعشرين ، والروضة الملحقة بالابتدائية السابعة .