الأرجنتين تسجّل حصيلة وفيات يومية قياسية بكورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الأرجنتين الاثنين حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجدّ بلغت 113 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء الفتّاك في الدولة الأمريكية اللاتينية إلى 2373 شخصاً، بحسب ما أعلنت السلطات.

وتأتي هذه الحصيلة القياسية في الوقت الذي رفعت فيه الأرجنتين، بعضاً من القيود التي فرضتها للحدّ من تفشّي وباء كوفيد19، ولا سيّما في العاصمة وضواحيها حيث تتركّز 90% من الإصابات وحيث فرضت السلطات تدابير إغلاق صارمة لمدّة أسبوعين.

ومساء الاثنين بلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء في الأرجنتين 130.761 شخصاً، ويعيش ثلث الأرجنتينيين ما يعادل (14 مليوناً من أصل 44 مليون نسمة)، في منطقة بوينس آيرس الكبرى التي تضمّ العاصمة وضواحيها، والتي فرضت فيها السلطات قيوداً صارمة على التنقّلات من الأول وحتى 17 يوليو/تموز الجاري.

وعلى الرّغم من الازدياد المطرد في أعداد المصابين بالفيروس، إلا أنّ السلطات مضت قدماً في عملية الرفع التدريجي للقيود المفروضة، وذلك بهدف التخفيف على السكان الذين أرهقتهم هذه التدابير ولإنعاش الاقتصاد المنهك أصلاً بسبب عامين من الركود قبل أن تأتي جائحة كوفيد19 لتفاقم وضعه.