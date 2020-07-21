61 ألف إصابة بكورونا في أمريكا منها 12 ألف في كاليفورنيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة، الاثنين، لليوم السابع على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3.82 مليون إصابة، بينها 61.288 إصابة سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تسبّب الوباء بوفاة 448 شخصاً في الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 140.922 وفاة، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات، ومنذ أسبوع تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد على 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين سجّلت 77.638 إصابة جديدة، ومنذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لـ«رويترز» تسجيل ولاية كاليفورنيا الأمريكية زيادة تربو على 11800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، بينما تدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب، في اتجاه معاودة فتح المدارس؛ بغية مساعدة الأعمال على العودة لطبيعتها.

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ولو كانت كاليفورنيا دولة لباتت الخامسة عالمياً من حيث حالات الإصابة، التي تبلغ بها حالياً نحو 400 ألف لتأتي بذلك خلف الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا، وهذه هي المرة الأولى التي تُبلغ فيها كاليفورنيا عن أكثر من عشرة آلاف إصابة بالفيروس المستجد مُنذ تسجيلها لرقم قياسي بلغ 10861 حالة في 14 يوليو/تموز الجاري.

وأبلغت فلوريدا عن أكثر من عشرة آلاف حالة جديدة يومياً خلال الأيام الست الماضية، وأعلنت تكساس ما يصل إلى عشرة آلاف أيضاً في خمسة أيام من السبعة الماضية، ومقاطعة لوس أنجلوس هي أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في كاليفورنيا؛ إذ سجلت حتى الاثنين 160 ألف حالة تكتظ بها المستشفيات.

وفي مسعى لمكافحة الجائحة، عمد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم إلى إغلاق الولاية مجدداً، وأمر بإغلاق المطاعم ودور السنيما وحدائق الحيوان والمتاحف، ويتعين على صالات التمرينات البدينة والكنائس وصالونات تصفيف الشعر الإغلاق في أشد 30 مقاطعة تضرراً بالفيروس في الولاية.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 أغسطس/آب و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس/آب، وهذه الأرقام هي حصيلة متوسّط نماذج وضعتها 23 مجموعة بحثية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ونشرها، الثلاثاء، فريق مختبر «ديفيد رايخ لاب» من جامعة ماساتشوستس، نيابة عن المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.