80 ألف وفاة بكورونا في البرازيل.. واختبار لقاح صيني على 9 آلاف متطوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحّة البرازيليّة، أنّ حصيلة وفيات كوفيد-19، تجاوزت 80 ألفاً، الاثنين، بعد تسجيل البلاد 632 وفاة إضافيّة بفيروس « كورونا » المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سيتمّ تلقيح تسعة آلاف متطوّع في ستّ ولايات برازيلية، بلقاح صيني الثلاثاء.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لكوفيد-19، في البرازيل إلى 80,120 وفاة من أصل أكثر من 2.1 مليون إصابة، بينها 20.257 إصابة جديدة سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب بيان الوزارة التي يعد المجتمع العلميّ في البلاد أنّها أقلّ بكثير من الأرقام الحقيقيّة.

وهذه الأرقام لا تبشر بتحوّل سريع للمنحنى الوبائي في بلد يبلغ عدد سكّانه 212 مليون نسمة، وبات ثاني أكبر بلد تضرّراً بالوباء خلف الولايات المتّحدة، وساو باولو الواقعة في جنوب البلاد هي الأكثر تضرراً، تليها ريو دي جانيرو الواقعة أيضاً في جنوب شرق البلاد، وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، البالغ من العمر 65 عاماً، أحد أكثر قادة العالم تشكيكاً بـ«كوفيد-19»، أعلن الأسبوع الماضي إصابته بالفيروس.

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في سياق متصل، أعلنت السلطات البرازيلية، الاثنين، أنّ الاختبارات على لقاح لفيروس كورونا المستجدّ يطوّره مختبر «سينوفاك بيوتيك» الصيني ستبدأ، الثلاثاء، في مدينة ساو باولو، على 900 متطوّع من العاملين في المجال الصحّي، فيما سيتمّ تلقيح تسعة آلاف متطوّع في ستّ ولايات برازيلية بشكل عام؛ وذلك في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الموافقة على اللقاح.

ويجري هذه الاختبارات معهد بوتانتان الحكومي المرموق، الذي سينتج 120 مليون جرعة من هذا اللقاح إذا أثبتت النتائج النهائية فاعليته، من جانبه، قال ديماس كوفاس، مدير معهد بوتانتان، خلال مؤتمر صحفي: إنّ هذه الاختبارات قد تتيح أن يكون في البرازيل أول لقاح يتم توزيعه على نطاق واسع، نحن في غمرة الوباء، ونسجّل عدداً كبيراً من الإصابات، إنّه السيناريو المثالي لاختبار لقاح.

وسيخضع المتطوّعون الذين سيتمّ تلقيحهم لفحص طبّي كلّ أسبوعين، ومن المتوقّع ظهور أولى نتائج الاختبارات في غضون ثلاثة أشهر، ووصلت 20 ألف جرعة من اللقاح بالطائرة، الاثنين، إلى ساو باولو وسيتم توزيعها على 12 مركزاً بحثياً في هذه الولاية، الأكبر؛ من حيث عدد السكان في البرازيل، وخمس ولايات أخرى هي: ريو دي جانيرو وميناس جيرايس وريو غراندي دو سول وبارانا والعاصمة برازيليا.