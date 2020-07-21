شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يحتجز 20 شخصاً في أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام مسلح يحمل متفجرات باحتجاز عشرين راكباً كرهائن، في حافلة في لوتسك غرب أوكرانيا، على ما أفادت الشرطة المحلية الثلاثاء.

وكتب قسم الشرطة المحلية على فيسبوك: سيطر رجل على حافلة فيها حوالي عشرين راكباً في وسط لوتسك، وهو يحمل متفجرات وأسلحة، فيما أفاد مسؤول بسماع طلقات نارية من دون تسجيل إصابات حتى الآن.

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