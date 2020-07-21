الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في 20 يوليو/تموز الجاري، انخفاضاً من 22 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة، أن من بين الإصابات الجديدة هناك 8 حالات في إقليم شينج يانج بأقصى غرب الصين، وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج، وسجلت الصين ست حالات جديدة بلا أعراض نزولاً من 13 قبل يوم.

وقالت اللجنة الوطنية: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 83693 حالة حتى الاثنين، بينما ظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.