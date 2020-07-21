5172 إصابة و301 وفاة بكورونا في المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الاثنين، عن تسجيل 5172 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، و301 حالة وفاة إضافية، ليصل مجمل الإصابات إلى 349396 وتبلغ الوفيات 39485.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.