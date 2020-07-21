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5172 إصابة و301 وفاة بكورونا في المكسيك

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الاثنين، عن تسجيل 5172 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «» المستجد، و301 حالة وفاة إضافية، ليصل مجمل الإصابات إلى 349396 وتبلغ الوفيات 39485.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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