شكرا لقرائتكم خبر عن 5172 إصابة و301 وفاة بكورونا في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الاثنين، عن تسجيل 5172 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، و301 حالة وفاة إضافية، ليصل مجمل الإصابات إلى 349396 وتبلغ الوفيات 39485.
وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
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