بكين: بريطانيا ستتحمل «العواقب» إذا مضت قدماً بالاتجاه الخاطىء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الصين، الثلاثاء، من عواقب على تعليق لندن اتفاق تسليم المطلوبين مع هونج كونج؛ احتجاجاً على قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة.

ويهدد القرار البريطاني الصادر، الاثنين، بزيادة الضغط على العلاقات الصينية ـ البريطانية التي تشهد توتراً غير مسبوق، ولا سيما بعد قرار المملكة المتحدة استبعاد شركة هواوي الصينية للاتصالات من تطوير شبكتها للجيل الخامس من الإنترنت، وانتقدت السفارة الصينية في بريطانيا في بيان تعليق الاتفاق، مؤكدة أن الطرف البريطاني يمضي أبعد في الاتجاه الخاطئ.

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وجاء في الإعلان المنسوب إلى متحدث باسم السفارة الصينية لم يذكر اسمه: تحض الصين الطرف البريطاني على الوقف الفوري لتدخلاته في شؤون هونج كونج الداخلية التي هي شؤون الصين الداخلية، متابعاً: المملكة المتحدة ستتحمل العواقب إذا أصرت على المضي في الاتجاه الخاطئ.

وصدر القرار البريطاني بتعليق اتفاق التسليم؛ بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، القرار، الاثنين، في كلمة أمام البرلمان، مشيراً كذلك إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على الصين مُنذ عام 1989، ليشمل هونج كونج أيضاً.

ووسط القلق من تصعيد القمع الصيني في هونج كونج مع بدء تطبيق قانون الأمن القومي الجديد، أكد راب أمام النواب وقف أي صادرات لأسلحة قد تكون فتاكة، ولمكوناتها وذخيرتها إلى هونج كونج، وأوضح: إن تعليق العمل باتفاق تسليم المطلوبين يرتبط بواقع أن القانون الصيني الجديد المفروض على هونج كونج «غيّـر بشكل كبير» آلية عمل النظام القضائي في المدينة.