شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بـ«كورونا».. نقل وزير الموارد المعدنية بجنوب إفريقيا للمستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الرئاسة في جنوب إفريقيا في بيان: إن وزير الموارد المعدنية، جويدي مانتاشي، دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أسبوع.

وأضاف البيان الصادر في وقت متأخر من مساء، الاثنين، أن هذه الخطوة، التي جاءت بناء على نصيحة طبيب الأسرة، ستوفر له متابعة طبية أفضل.

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