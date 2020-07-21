الرئيس المصري: «مسبار الأمل» خطوة سباقة وتاريخية لدولة الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن إطلاق «مسبار الأمل» إلى الفضاء خطوة سباقة وتاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي.

وأضاف - في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي -: «تابعت بكل فخر واعتزاز إطلاق «مسبار الأمل» إلى الفضاء وهي خطوة وإن كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار».

(وام )

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