سلطنة عمان تحظر السفر بين المحافظات من 25 يوليو إلى 8 أغسطس

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أنه تقرر فرض حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا خلال نفس الفترة التي تشمل عيد الأضحى وستغلق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال ساعات الحظر.

​وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 1159 لعمانيين و328 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 69887 و337 وفاة وتماثل 46608 حالات للشفاء.