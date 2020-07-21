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ورفض قاضي المحكمة، "الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019".
وقال التلفزيون الرسمي إن "المحكمة السودانية، حددت جلسة الـ11 من أغسطس/ أب لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأعوانه"، مؤكدا أن المحكمة السودانية ستسمح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين.
وكان الرئيس السوداني السابق، عمر البشير قد مثل، أمام المحكمة في وقت سابق اليوم، في العاصمة الخرطوم، في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989، وطالب الدفاع في بداية الجلسة اليوم بإرجاء جلسة محاكمة البشير بحجة عدم توفر شروط التباعد.
وقال رئيس حزب "الأمة" القومي السوداني، الصادق المهدي، إن الانقلاب العسكري في بلاده عام 1989 عرقل مسيرة الشعب السوداني. وأكد المهدي في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن "نظام الرئيس السابق عمر البشير، عمل على إقصاء جميع الأطراف، واتخذ إجراءات كانت سببًا في انفصال الجنوب".
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء السوداني يوجه الاتهام رسميا إلى البشير و28 آخرين بتنفيذ "انقلاب 1989" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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