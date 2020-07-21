رئيس وزراء اليمن: قطر تدعم المليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام وتنشر الفوضى فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، قطر بالعمل على نشر الفوضى في بلاده، موضحا أنه منذ وقت مبكر دعمت (الدوحة) الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار فى اليمن.
وقال عبد الملك - في تصريح أوردته قناة "العربية الحدث" اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل - "إن التدخل القطري في اليمن بات علنيا منذ المقاطعة الخليجية، حيث صارت السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطرى للميليشيات الحوثية علنيا".. مؤكدا أن سياسة قطر تعمل علي إضعاف الحكومة الشرعية في اليمن، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات فى بعض المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية.
وكان عبد الملك قد أكد في وقت سابق، أن المليشيات الحوثية ما زالت مستمرة في تصعيدها العسكري بالجبهات واستهداف المدنيين ومحاولاتها المتكررة لاستهداف حركة الملاحة الدولية، وتعمل على تعطيل أي تقارب بعيدا عن جوهر الموضوع والذهاب نحو قضايا معقدة وشائكة تعكس عدم جديتها في السلام.
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