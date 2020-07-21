شكرا لقرائتكم خبر عن وزير كهرباء اليمن: نرغب فى الاستفادة بالخبرات المصرية لإعادة بناء قطاع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الطاقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة مع نظيره اليمنى، المهندس محمد العنانى، مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها خاصة فى مجال الطاقة المتجددة وكيفية تحسين كفاءة الطاقة. وفق وكالة الأنباء اليمنية .

وأشاد وزير الكهرباء بالإنجازات التى تحققت فى قطاع الكهرباء بمصر وبالخبرات والكفاءات المصرية فى هذا الجانب، مشيرًا إلى رغبة بلادنا الاستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة فى إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة والتى تعرضت للتدمير بسبب الحرب .

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بدوره أكد الوزير المصرى على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية التى تربط البلدين الشقيقين، مبديًا استعداد وزارته لتقديم كافة المساعدات والدعم الفنى فى المجالات التى يحتاجها قطاع الكهرباء فى اليمن وكذا إعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجالات الطاقة والتدريب، والبدا فى تنظيم دورات تدريبية أونلاين خلال 4 أسابيع

وأقر اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للتعرف على احتياجات بلادنا والاستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير منظومة الكهرباء فى اليمن.

يأتى هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتى مصر واليمن فى إطار الزيارة الرسمية لرئيس وزراء اليمن إلى مصر والتى بدأها الأحد الماضى.