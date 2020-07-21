سلطنة عمان: الإغلاق التام بين المحافظات من 25 يوليو لـ8 أغسطس لمنع انتشار كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإغلاق التام بين محافظات السلطنة من 25 يوليو إلى 8 أغسطس لمنع انتشار فيروس كورونا. وأضافت أنه تم منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا من 25 يوليو إلى 8 أغسطس. Advertisements وتواصل وزارة الصحة العمانية، المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس كوفيد-19 الذي يشمل جميع ولايات السلطنة بشكل مسح متسلسل مقطعي. ويتم إجراء المسح على أربع دورات تستغرق كل دورة خمسة أيام يفصل بين كل دورة وأخرى أسبوعان على مدى عشرة أسابيع قادمة وسيكون العدد الكلي للمشاركين ما يقارب 20 ألفًا يتم توزيعهم بحساب 5000 لكل دورة بواقع 380 إلى 400 مشارك من كل محافظة.

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