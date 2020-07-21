شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن يجرى جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير اليمنى لدى القاهرة الدكتور محمد مارم أن رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك يقوم بجولة فى العاصمة الإدارية ضمن برنامج زيارته الرسمية لمصر والتى بدأها الأحد الماضى، وفق تصريحات خاصة لليوم السابع.

أضاف أن الجولة تهدف للاطلاع على التجربة التنموية الرائدة فى العاصمة الإدارية ومحاولة استفادة اليمن من تلك التجربة فى بعض جوانبها، وقد أشاد رئيس الوزراء بالنهضة التنموية المشرفة التى تجرى فى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وخاصة التنمية فى مناطق الصحراء.

وأكد السفير اليمنى لليوم السابع أنه من المقرر أيضا ترتيب جولة لعدد من المناطق الصحراوية التى تحولت بفضل سواعد المصريين إلى مناطق زراعية ومشاريع تنموية ناجحة.

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وكان رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك، قد سلم أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة خطية من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

ومن جهة أخرى استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس وزراء اليمن، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة اليمنية، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية أو السياسية أو الميدانية.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط، حرص خلال اللقاء على التأكيد على دعم اليمن فى تجاوز هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، مع الإشارة لأهمية تعزيز قدرات الحكومة اليمنية فى مواجهة الأوضاع الخطيرة خاصة على الصعيد الصحى والإنساني.

وأكد المصدر، أن رئيس الوزراء اليمنى وضع أبو الغيط فى صورة التحديات المختلفة التى تواجه البلاد، فى ضوء استمرار المخططات الحوثية لتحدى سلطة الدولة وتهديد جيران اليمن امتثالًا لتوجهاتٍ إيرانية.