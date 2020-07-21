شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعتقل المسئول الشرعى بتنظيم "داعش" شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال المسؤول الشرعى بتنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء "الطوز" خلال تواجده بمدينة السليمانية شمال شرق البلاد، وذكرت الوزارة - فى بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "أنه جرى القبض على الإرهابى من قِبل عناصر مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب؛ وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود أحد الإرهابيين البارزين فى محافظة السليمانية الذى ينوى الهروب إلى إحدى دول الجوار".

وأضافت، أنه "اعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، وشغل منصب المسؤول الشرعى لقضاء الطوز، فضلا عن صدور قرار بالقبض عليه وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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وتابعت الوزارة، أن "قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على إرهابيين اثنين فى قضاء الشرقاط مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".