شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 580 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 50919 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 580 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 50 ألفا و919 حالة. وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان اليوم- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ580 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 652 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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