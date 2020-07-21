شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: استمرار الحالة المطرية الصيفية على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات)، عبدالله المسند، أن تستمر الحالة المطرية الصيفية على أجزاء من مناطق عسير وجازان وغرب نجران وربما تمتد ناحية الباحة – بمشيئة الله-.

وأضاف “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: متوقع أن تنشط رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على شرق ووسط المملكة، وقد تثير بعض الغبار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق( نجران ، جازان، عسير ، الباحة ، الطائف). فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).