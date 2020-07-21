أسهم أوروبا تبلغ ذروة مارس بفضل حزمة التحفيز القياسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، أعلى مستوى منذ أوائل مارس/آذار؛ بعدما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز قياسية؛ لتنشيط اقتصادات الدول الأعضاء التي عانت ركوداً بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وخلال التداولات، صعد المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 1.1% ليبلغ أعلى مستوى منذ الخامس من مارس/آذار.

وكسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً 0.9% وهو أيضاً أعلى مستوى منذ الخامس من مارس/آذار وسط تفاؤل متزايد بشأن علاج كوفيد-19 بعد بيانات مبكرة واعدة عن تجارب لثلاثة لقاحات محتملة.

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق تاريخي بعد قمة استمرت نحو 5 أيام.

واتفق الزعماء علي تأسيس صندوق للتعافي حجمه 750 مليار يورو يقدم منحاً لا ترد بقيمة 390 مليار يورو انخفاضاً من 500 مليار يورو كما كان مقترحاً في الأساس والباقي هي قروض تسدد.

وصعد المؤشر داكس الألماني لأعلى مستوى منذ 24 فبراير/ شباط؛ بفضل سهمي ساب وسيمنس.

(رويترز)