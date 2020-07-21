شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية «إسرائيلية» على دمشق تصيب سبعة عسكريين سوريين بجروح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب سبعة عسكريين سوريين بجروح، الاثنين، جنوبي دمشق في غارات جوية «إسرائيلية»، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي السوري، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربات الجوية استهدفت مواقع الجيش السوري.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» نقلاً عن مصدر عسكري، إنّ طيران العدو «الإسرائيلي» وجّه من فوق الجولان السوري المحتلّ عدّة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدّت لها وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت أغلبها، وأدّى العدوان إلى إصابة سبعة جنود بجروح، وأضرار مادية، بينما أفاد مراسلو «فرانس برس» في دمشق أنّهم سمعوا دويّ انفجارات قوية.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها، شنت خلاله «إسرائيل» ضربات جوية عدة داخل الأراضي السورية.
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