دمشق تعلن أول أيام عيد الأضحى

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وأضاف المعراوي أن "يوم الأربعاء من الشهر ذاته هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة من العام 1441 للهجرة وأن يوم الجمعة 31 يوليو/ تموز 2020 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك".
وفي السياق أعلنت المؤسسة السورية للتجارة بدء بيع مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية المتوافرة في صالاتها ومنافذ بيعها بالتقسيط للعاملين في الدولة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك اعتباراً من اليوم 21 يوليو/ تموز ولغاية 19 أغسطس/ آب المقبل.
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