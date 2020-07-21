وتابع ابن زيد أن 4 قيادات تنفذ خطة تأمين الحج هذا العام، حسب صحيفة "البلاد" السعودية. وأضاف اللواء عبد العزيز، أنه سيكون هناك نقاط فرز وتدقيق للتحكم في الداخلين إلى منطقة مكة المكرمة. وحسب قائد شرطة مكة تهدف الخطة إلى "إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة". ونشرت وزارة الحج والعمرة، أنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في المملكة. Advertisements وطالبت الوزارة السعودية أن يكون كل المتقدمين متوافقين مع الشروط الصحية والتنظيمية التي أعلنتها المملكة مسبقا. © Sputnik / مناسك الحج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات تأمين الحج: لا حملات وهمية هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.