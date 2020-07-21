وبحسب قناة "العربية"، أكد وزير الحج والعمرة في السعودية، محمد بنتن، خلال جولته التفقدية لمقرات إقامة الحجاج خلال أدائهم مناسك الحج، اكتمال جميع الاستعدادات من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، مشددا على حرص الحكومة السعودية لتوفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة للحجاج.
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بعد ذلك اطلع على ما جهز من خدمات ستقدم لضيوف الرحمن في مشعر مزدلفة ومسجد المشعر الحرام، وكذلك على التجهيزات الحديثة والمتطورة المخصصة لوجبات الحجاج، حيث خصصت 3 عربات مساحة كل منها 40 قدما.
إثر ذلك، توجه وزير الحج والعمرة إلى مشعر منى، واطلع على أحد الأبراج المخصصة لسكن الحجاج، حيث تفقد الخدمات المقدمة في الغرف، وما تحويه من تجهيزات للحجاج أثناء فترة إقامتهم، بعدها تفقد قاعة تجهيز الطعام، وتقديم الخدمات التي ستمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، مع تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.
وقال وزير الحج في ختام جولته: "إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، حريصة على إقامة شعيرة الحج من خلال اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وفق خطط استثنائية تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، والتي ستنفذ بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن اكتمال التجهيزات لاستقبال الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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