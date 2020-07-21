شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع البشير يطالب بتأجيل جلسة محاكمته بحجة عدم توافر شروط التباعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدفاع بإرجاء جلسة محاكمة البشير بحجة عدم توفر شروط التباعد، في ظل انتشار كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون، اليوم، أمام محكمة خاصة من 3 قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادعاء.

و يقول معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية، لوكالة فرانس برس «المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من القانون نفسه وهي الاشتراك في الفعل الجنائي».

وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد «لدينا أدلة وبيانات قوية في مواجهة المتهمين».

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وأوضح حضره «أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة».

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهراً عدة.

وتتولى الحكم في السودان حالياً سلطة انتقالية ستستمر لمدة 3 سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.