شكرا لقرائتكم خبر عن بدء محاكمة البشير فى قضية الانقلاب على حكومة السودان فى 1989 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل محاكمة البشير ورموز نظامه في قضية إنقلاب 1989.

يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون، اليوم، أمام محكمة خاصة من 3 قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادعاء.

ويقول معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية، لوكالة فرانس برس «المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من القانون نفسه وهي الاشتراك في الفعل الجنائي».

وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد «لدينا أدلة وبيانات قوية في مواجهة المتهمين».

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وأوضح حضره «أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة».

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهراً عدة.

وتتولى الحكم في السودان حالياً سلطة انتقالية ستستمر لمدة 3 سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.