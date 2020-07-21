شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت مهنئاً الأمير بنجاح العملية الجراحية: قرت عين الكويت باستكمال مسيرة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية قائلا:" قرت عين الكويت بسلامة سموكم بعد نجاح العملية الجراحية". وفق جريدة الأنباء الكويتية

وجاء فى نص الرسالة أيضا :"الحمد الكثير والشكر الجزيل أتوجه به إلى العلي القدير بأن قرت عين الكويت بسلامة سموكم بعد العملية الجراحية التي كللت بفضل من الله وعونه بالنجاح الذي بعث السرور في نفوسنا.

وأضاف ولى العهد فى رسالته :"إذ يطيب لي وأبناء شعبنا الوفي المواطنين الكرام والاخوة المقيمين على أرض الكويت الطيبة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات فإننا نغتنم هذه المناسبة السارة لنتوجه جميعا إلى المولى تبارك وتعالى بخالص الدعوات القلبية أن يحيطكم بكريم عنايته وعظيم فضله ورعايته وأن يديم على سموكم ثوب الصحة وتمام العافية لاستكمال مسيرة الخير والبناء والتنمية، سائلين المولى في عليائه أن يحفظكم ذخرا للكويت وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني".

ومن جانبه بعث الأمير صباح الأحمد برقية شكر لولي العهد حملت بالغ تقديره على التهنئة وعلى ما أبداه ولى العهد من طيب المشاعر وصادق الدعاء، سائلا المولى تعالى أن يديم على ولي العهد موفور الصحة والعافية وأن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير وخدمة ورفعة الوطن العزيز.

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وعلى صعيد متصل تلقى الأمير الشيخ صباح الأحمد برقيات تهانى من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والشيخ ناصر المحمد و الشيخ جابر المبارك و رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له بنجاح العملية الجراحية التي اجراها

كما أعرب وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد في برقية بعث بها للأمير الشيخ صباح الأحمد عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح العملية التي أجراها.

وقال وزير الخارجية في البرقية: يشرفني وأبناؤكم وإخوانكم منتسبو وزارة الخارجية أن نرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات على ما أفاء الله به على سموكم من نعمة الصحة والشفاء بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموكم حفظكم الله وما أشاعته تلك النتائج من بهجة وسعادة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأضاف: تلهج ألسنتنا وقلوبنا بالدعاء أن يحفظ سموكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية والعمر المديد ويسدد على طريق الخير خطاكم لتنيروا دروب الخير والعطاء والمحبة والنماء على كافة الصعد وفي مختلف الميادين ومواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم والازدهار للكويت وشعبها العزيز لكويت ارسخ امنا واستقرارا واوفر رخاء وازدهارا.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.