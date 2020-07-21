شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الكويتى: العفو عن 2044 سجينا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بأن 2044 شخصا سيستفيدون من المرسوم (87) لسنة 2020 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها، والغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص.
وحسب جريدة النهار الكويتية، أبلغ الصالح مجلس الوزراء أمس بأنه سوف يتم الإفراج الفوري عن بعض المشمولين وتخفيض العقوبة عن البعض الآخر مما شملهم المرسوم سالف الذكر.
من جانب آخر أحاط وزير الخارجية أحمد الناصر المجلس علماً بترحيب الكويت بطلب الأمم المتحدة منها استضافة الحالات الحرجة لموظفي الأمم المتحدة المصابين بفيروس كورونا المستجد والعاملين في الميدان في وسط وغرب آسيا لتلقي العلاج في مستشفيات البلاد وذلك نظراً لنجاح الكويت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وانخفاض نسبة الوفيات فيها مقارنة بالعديد من الدول.
وقد ثمن مجلس الوزراء اختيار منظمة الأمم المتحدة الكويت، بما يمثله ذلك من ثقة دولية بمستوى النظام الصحي في البلاد وكفاءته، وبارك مجلس الوزراء هذه الخطوة التي تنسجم مع النهج الثابت للكويت في دعم الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة.
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