محمد بن سلمان يطمئن ولى العهد الكويتى على صحة خادم الحرمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولى العهد الكويتى، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سائلاً الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.
وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.
ومن جهة أخرى أجرى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفيًا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين.
وتمنى ملك البحرين لخادم الحرمين الشريفين - خلال الاتصال حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية - موفور الصحة والسعادة والعافية والعمر المديد، ليواصل قيادة مسيرة الخير والتقدم والنماء التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادته الحكيمة.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قالت نقلا عن بيان للديوان الملكى، إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة.
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