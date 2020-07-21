شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية تتهم الاحتلال بسرقة آثار من بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، سرقة حوض معمودية أثري من الضفة الغربية المحتلة، في حين رحّب الاحتلال الاسرائيلي بـ"استعادة" الأثر "بعد سنوات من البحث"

وحسب صحيفة الرأي الأردنية، أعلنت عشراوي في بيان إدانتها "سرقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لحجر معمودية أثري من بلدة في محافظة بيت لحم يعود للفترة البيزنطية ويحوي رسوماً وكتابات قديمة وصلباناً محفورة"

وجاء في البيان أنّ "هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة إسرائيل المرتكزة على النهب المنظم، كما أنها تعكس نهجها القائم على البلطجة والنهب والسرقة"

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ودعت عشراوي "المجتمع الدولي ومؤسّساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إلى تحمّل مسؤولياته وحماية التراث الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على سرقتها الممنهجة للموروث الحضاري والتاريخي والديني في فلسطين، ووقف سياسة الصمت تجاه هذه الجرائم البشعة"

وعلى أحد الحسابات التابعة لها، نشرت منظمة التحرير الفلسطينية تسجيلين التقطا فجر الإثنين يظهران شاحنة تسير ببطء محمّلة حجراً كبيراً وجنوداً يؤمّنون الطريق. وأحد التسجيلين بعنوان "قوات الاحتلال تسرق حوض العماد الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر الميلادي من بلدة تقوع شرق بيت لحم"