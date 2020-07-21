شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الانسان فى العراق: اختطاف ألمانية فى بغداد مؤشر أمنى خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فى العراق، على البياتى، اليوم الثلاثاء، اختطاف الألمانية هيلا ميويس فى بغداد بـ "مؤشر أمنى خطير"، وقال البياتى، إن اختطاف الألمانية مؤشر خطير على عجز الحكومة العراقية والقوات الأمنية عن حماية الرعايا الأجانب فى العراق بشكل رسمى الذين يقدمون خدمات إنسانية وثقافية مستمرة للشعب العراقى فى ظروف أحوج ما يكون الشعب إليها.

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و وفقا لما نش على موقع "الإمارات 24"، طالب البياتى القوات الأمنية بالتدخل الفورى لمعرفة مصيرها وإطلاق سراحها ومحاسبة الجناة بشكل سريع، تثميناً لجهودها فى خدمة الشعب العراقى من خلال النشاطات الإنسانية والثقافية التى تقدمها.

وكان نشطاء حقوقيون ذكروا فى وقت سابق، أن مسلحين مجهولين اختطفوا الألمانية فى العاصمة العراقية بغداد ليل الإثنين.