ألغام حفتر تصيب مدنيين اثنين جنوبي طرابلس

ليبيا / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، إصابة مدنيين اثنين أحدهما طفل، جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك وفق بيان نشرته عبر فيسبوك، عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي.

وقال البيان: "إصابتان من بينها طفل، إثر انفجار لغم يوم الإثنين زرعته عصابة فاغنر (الروسية) الإجرامية في منطقة قصر بن غشير (جنوبي طرابلس) قبل فرارها ومليشيات حفتر الإرهابية الهاربة".

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والأسبوع الماضي، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا حفتر، جنوبي طرابلس.

وقال استيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي آنذاك، إن "52 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب المتفجرات، وهم يسعون للعودة إلى ديارهم أو تطهير المناطق الموبوءة بالألغام".

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر، زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين والمشروع وعين زارة، جنوبي طرابلس.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.