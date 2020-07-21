النظام السوري: 7 إصابات في "عدوان إسرائيلي" قرب دمشق

إسطنبول / الخليج 365

قال النظام السوري إنه تصدى مساء الإثنين، لهجوم صاروخي إسرائيلي قرب دمشق، أسفر عن إصابة 7 جنود، بحسب مصدر عسكري.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "قام طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل، بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت أغلبيتها".

وأضاف أن الهجوم أدى إلى إصابة 7 جنود بجروح، وأضرار مادية.

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ونشرت الوكالة صورا تظهر نيرانا في السماء، وقالت إنها توضح تصدي دفاعاتنا الجوية لعدة صواريخ، وإسقاطها في سماء جنوب دمشق.

ولم يصدر على الفور تعقيب رسمي إسرائيلي على ما ذكرته "سانا".

ومن حين إلى آخر، تتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواته وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، حيث تقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.