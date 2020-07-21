الصحة تعلن عن توفر 150 وظيفة

أعلنت وزارة الصحة عن توفر (150) وظيفة أخصائي علاج تنفسي غير طبيب للرجال والنساء.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، مضيفة أن التقديم سيكون ابتداءً من اليوم الثلاثاء، ولمدة (3) أيام.

ودعت من يرغب بالتقدم على تلك الوظائف إلى التسجيل في منصة التوظيف، عبر الرابط التالي: أضغط هنا