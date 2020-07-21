- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الصحة عن توفر (150) وظيفة أخصائي علاج تنفسي غير طبيب للرجال والنساء.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، مضيفة أن التقديم سيكون ابتداءً من اليوم الثلاثاء، ولمدة (3) أيام.
ودعت من يرغب بالتقدم على تلك الوظائف إلى التسجيل في منصة التوظيف، عبر الرابط التالي: أضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن عن توفر 150 وظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.