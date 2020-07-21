التأمينات الاجتماعية تكشف مواعيد صرف تعويضات السعوديين بالقطاع الخاص

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد تقديم المنشأة والمشترك طلب صرف تعويض للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا وذلك خلال شهر يوليو.

وحثّت “التأمينات الاجتماعية”، عبر حسابها في تويتر، المنشآت والمشتركين الذين لم يتقدموا بعد، والراغبين في الاستفادة من دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، على التقيد بالمواعيد المحددة للتقديم.

وأشارت “التأمينات الاجتماعية” إلى أنه على المنشأة أن تتقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 21 يوليو 2020، والمشترك يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 23 يوليو، ويتم صرف التعويض للمتقدمين خلال شهر يوليو في بداية شهر أغسطس.

وتابعت: في حال عدم تقدم المشترك خلال المهلة وتقدم بعد 23 يوليو وقبل نهاية يوم 31 يوليو، فإنه يتم الصرف في بداية شهر سبتمبر.