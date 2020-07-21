شاهد.. عمليات تعقيم للمسجد الحرام قبل استقبال ضيوف الرحمن (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح تقرير نشرته قناة ” الإخبارية” آخر الاستعدادات للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال الحجاج من خلال القيام بعمليات تعقيم داخل المسجد الحرام. وأكدت “الإخبارية” أن الهدف من عمليات التعقيم هو حماية الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″. Advertisements وأشارت إلى أن عدد العمليات اليومية ارتفع إلى سبع غسلات بدلًا من ثلاث، حيث استخدمت فرق الرئاسة أحدث تقنيات التعقيم، وأكملت استعداداتها لاستقبال الحجيج في جميع أركان الحرم.

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