شكرا لقرائتكم خبر عن نيكاي يرتفع 0.32% في بداية التعامل بطوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وصعد نيكاي 0.32% إلى 22789.38 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.18% إلى 1579.83 نقطة.

(رويترز)

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