شكرا لقرائتكم خبر عن قادة أوروبا يتوصلون لاتفاق على «صندوق التعافي» بـ 750 مليار يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر مسؤولون أن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا صباح اليوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأفاد المسؤولون بأن حجم «صندوق التعافي» 750 مليار يورو في صورة منح وقروض لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة. وقال مسؤول يحضر القمة «جرى اعتماد النتائج».

وبفضل هذه الأنباء، ارتفع اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار الأمريكي ليسجل 1.1470 دولار.

هذا وقد خاض رؤساء الدول الأوروبية محادثات منذ صباح الجمعة الماضي لمناقشة الصندوق المقترح والميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي. وكان الاختلاف الذي أطال المحاثات هو كيفية تقسيم المبالغ بين المنح والقروض.

(رويترز)

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