شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الممثلة العراقية إنعام الربيعي بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، عن إصابة الممثلة العراقية الكوميدية إنعام الربيعي، بفيروس كورونا. وقال جودي في بيان، إن صحتها جيدة، وتتلقى العلاج داخل منزلها.
وذكرت ابنتها الممثلة دزدمونة، أن والدتها أصيبت بالفعل بالفيروس، إلا أن إصابتها خفيفة، وهي تخضع للعلاج، والحجر الصحي داخل المنزل، وحالتها لا تدعو إلى القلق.
وتعد الربيعي من الممثلات الرائدات في التلفزيون، والمسرح، والسينما، وهي تجيد أداء الأدوار الكوميدية والتراجيدية بالمستوى نفسه.
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