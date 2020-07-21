شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي للطفل يرتقي بالوعي الذاتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذ البرلمان العربي للطفل ضمن فعاليات الجلسة الرابعة، ورشتين تطويريتين عن بُعد؛ هما: «دورة مبادئ الحياة» و«من أنا؟ خطوة نحو الوعي الذاتي»، بتنفيذ المدرب الإماراتي المعتمد مصطفى السيد.

تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص البرلمان العربي للطفل على تنمية وتطوير مواهب أعضائه، وتأكيد الانطلاق بأفكارهم ومهاراتهم نحو مستويات تنسجم مع الهدف الكبير من تمثيلهم للأطفال العرب، ونقل همومهم، ودعمهم؛ لمواجهة مختلف التحديات التي تحيط بهم، ورفع مستوى قدراتهم على التحدي والنجاح.

تضمنت ورشة «دورة مبادئ الحياة» العديد من المحاور التي شملت العلاقات الإنسانية، والتعبير، والتخطيط الذاتي، والشغف، والقدوة، والعائلة، والصديق، وضرورات الحياة، ونحوها، فيما تضمنت الورشة الثانية، كيفية استغلال المواهب، والتخلص من العادات التي تعيق التفوق، ووضع الهدف للنجاح في الحياة، والعديد من القيم ذات الصلة.

يقول مصطفى السيد: إن مصدر الورشتين هو خلاصة تجارب شخصية وإنسانية منوعة جاءت من خلال تركيزي على مبادئ مهمة انطلقت منها، وأضفت لها مما تعلمت من حولي من الأشخاص والمواقف، وسعدت بتفاعل أعضاء البرلمان الذين وجدت في عقولهم الكثير من التفوق والذكاء والقدرة على تمثيل أقرانهم خير تمثيل".

وأكد أعضاء البرلمان العربي للطفل في ختام الورشتين أهمية ماجاء فيهما من معارف وأهداف وقيم، أهمها منحهم تجربة جديدة في إدارة الذات من خلال معرفة النفس.