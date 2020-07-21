أمير الكويت يوجه "رسالة خطية" إلى أردوغان

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وأكدت تركيا والكويت، أمس خلال اجتماع، عبر تقنية الفيديو، بين وزارتي خارجية البلدين، ضمن الجولة السابعة من المشاورات السياسية المشتركة، أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات الراهنة في المنطقة بالطرق الدبلوماسية.
وقالت الخارجية الكويتية، إن الاجتماع أشاد بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين على المستويات كافة، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيزها.
وأضافت أن "الجانبين أعربا عن تطلعهما لعقد أعمال الجلسة الختامية للدورة الثانية من اللجنة العليا المشتركة، التي يترأسها من الجانب الكويتي، وزير الخارجية أحمد ناصر الصباح، ومن الجانب التركي وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو."
وذكرت الخارجية الكويتية أن "الجانب التركي عبر عن تقديره لجهود الكويت الرامية للم الشمل الخليجي"، مضيفة أن الجانبين بحثا مستجدات المشهد السياسي في المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأكدا أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات التي تشهدها المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية".
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