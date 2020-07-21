شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية وغائم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق( نجران ، جازان، عسير ، الباحة ، الطائف). فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- ان الريـاح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:57 و المد الثاني عند 01:23 و الجزر الأول عند الساعة 08:16 و الجزر الثاني عند الساعة 19:04..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 10:46 و المد الثاني عند الساعة 21:49 و الجزر الاول عند الساعة 16:34 و الجزر الثاني عند الساعة 04:34.

Advertisements

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 45 33 70 25 دبي 43 33 65 25 الشارقة 43 34 60 25 عجمان 42 34 70 20 أم القيوين 43 32 75 20 رأس الخيمة 41 34 70 30 الفجيرة 38 32 75 35 العين 45 32 65 15 ليوا 46 32 65 15 الرويس 42 33 75 20 السلع 43 32 75 25 دلما 40 33 85 45 طنب الكبرى 39 31 80 40 طنب الصغرى 39 31 80 40 أبو موسى 39 31 80 40

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً مع بعض السحب ورطب أحيانا.

الرياح: شمالية الى شمالية شرقية من 5 إلى 10عقد وتصل من 12 إلى 17عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 33 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 20%