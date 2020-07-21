شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ضبط مقيم مشهور تشبه بالجنس الآخر تمهيدا لإبعاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الكويت، أنه ضمن الجهود التي يبذلها قطاع الامن الجنائي ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي فقد تم رصد ومتابعة عدة مقاطع فيديو تعود لمقيم متشبه بالجنس الآخر يقوم بتقليد مشاهير وتصوير النساء بلباس وحركات خادشه للحياء وغير محتشمه مما شكل خروج على الآداب العامة، كما تضمن فحواها تصرفات غير أخلاقية منافية لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

ووفقا لما أوردته صحيفة الجريدة الكويتية، أضافت الإدارة أنه وبعد البحث والتحري تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط المتهم فجر امس ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وجاري إبعاده عن البلاد.