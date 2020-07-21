شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة مكة»: 11 مليون ريال لصيانة أنفاق الخدمات المحيطة بـ«المسجد الحرام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في إطار حرصها على تقديم أعلى مستوى من الخدمات، أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المُتخصصة لصيانة أنفاق الخدمات المحيطة بالمسجد الحرام وذلك بأكثر من 11 مليون ريال وذلك بعد أن تم طرح عملية التشغيل والصيانة في منافسةٍ عامة.

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واشتمل العقد، وفقًا لـ”عكاظ”، على تقديم المواد والمعدات والعُمَّال وجميع الأدوات اللازمة لتنفيذ إتمام تشغيل وصيانة الأعمال المبيَّنة في العقد، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يُطلب من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه.

من جهةٍ أخرى، أبرمت الأمانة عقداً لصيانة شوارع جنوب شرق مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 7.325.220 ريالا ولمدة 36 شهراً ميلادياً، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

ويهدف عقد الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكلٍ مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.