شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء أعمال التطوير.. افتتاح باب الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس افتتاح باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ، والذي يأتي ضمن حزمة مشاريع أعمال الصيانة والتطوير للحرم، وفقاً لـ” العربية.نت”.

جاء ذلك خلال تفقد “السديس”، لسير أعمال مشروع الباب، حيث ثمن جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، واهتمامهم بالجودة والإتقان في مراحل العمل، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.

وأشار إلى أن الرئاسة تتخذ كافة الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار كورونا، ولضمان سلامة حجاج بيت الله العتيق.

وأكد الحرص على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق سبل الراحة والاطمئنان لهم، ليؤدوا نسكهم بكل راحة ويسر وسهولة وأمن وأمان.

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وشدد أن الرئاسة حريصة كل الحرص على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

ولفت إلى أن الإجراءات التي تتخذها الرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم تحديثها يومياً، وفقاً للمستجدات التي يضمن فيها سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

يذكر أن مسطح تكسية رخام الواجهات الداخلية والخارجية لباب الملك عبدالعزيز يتجاوز 3000 متر مربع.

ويصل ارتفاع المنارة إلى 60 مترا، والتي سوف يتجاوز طولها بعد الانتهاء 137 مترا، ويصل ارتفاع البوابة إلى 51 مترا، والعرض 39 مترا.

وتشمل البوابة ثلاثة أقواس كمداخل ارتفاع القوس المعماري حوالي 20 مترا، وعرضه حوالي 5 أمتار.