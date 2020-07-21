شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: فحص كورونا لجميع الطلاب والمعلمين قبل العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، خطة عامة لإعادة فتح المؤسسات التعليمية «مدارس وجامعات» على مستوى الدولة العام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021، حيث استندت تلك الخطة إلى 5 محاور رئيسية.

ووفقاً للخطة التي حصلت صحيفة الرؤية الإماراتية، على نسخة منها، تمثلت تلك المحاور في عمليات فحص الطلبة والطالبات والهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية والخاصة، ومختلف مؤسسات التعليم العالي من كوفيد-19.

كما تمثلت في تحديد إرشادات العودة للطلبة والكوادر التعليمية، وإجراءات التعامل في حال اكتشاف حالات كوفيد-19 في أي مؤسسة تعليمية، إضافة إلى إجراءات التعامل مع الطلبة المبتعثين، وملخص دليل الإجراءات الوقائية للمؤسسات التعليمية.

وأقرت الوزارة 4 شروط وضوابط عامة لخطة العودة للمدارس والجامعات، جاء في مقدمتهم الالتزام بالخضوع لفحص كوفيد-19 قبل العودة للمنشآت التعليمية، إضافة إلى دورية الفحص المستقبلي وفقاً للبروتوكولات والإجراءات التي تحددها المنشأة التعليمية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية.

Advertisements

واشترطت وزارة التربية الالتزام باعتماد 3 مستويات للمخاطر في المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة التسجيل في تطبيق الحصن لجميع الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية وربط بيانات طلبة المدارس الخاصة بنظام المنهل.

وتمثل الشرط الرابع في الالتزام بمسافة التباعد الجسدي المعتمدة داخل الصفوف الدراسية والحرم المدرسي، حيث أكدت الوزارة أن تلك المسافة تعد عنصراً رئيسياً لتحديد الطاقة الاستيعابية للمدارس والفصول الدراسية.

وحددت الوزارة مراحل فحص تدريجي لطلبة المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدة أن عمليات الفحص ستبدأ اعتباراً من 23 أغسطس 2020 وذلك بحسب التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية.

ومن المقرر أن يتم الفحص على مراحل لإجمالي الطلبة البالغ عددهم مليوناً و195 ألفاً و526 طالباً وطالبة بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الدولة بواقع 30% في المرحلة الأولى.