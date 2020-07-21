شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» توضح الإجراء المُتبع حال عدم تمكن المستفيد من تحديث البيانات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر الإجراء المتبع لحل مشكلة الرسائل التي تتضمن عدم إمكانية تحديث البيانات للمستفيدين، والتي تصلهم إلكترونيًا لتحديث البيانات.

وفي ردها على استفسار أحد المستفيدين على موقع “تويتر” بشأن رسالة وردت إليه تتضمن «عدم إمكانية التسجيل» لتحديث البيانات، أكدت منصة أبشر أن العميل يمكنه الدخول إلى حسابه عبر منصة أبشر (أضغط هنا)، ومن خلال تبويب “خدماتي” يتم النقر على أيقونة “خدمات- الخدمات العامة- الرسائل والطلبات- المديرية العامة للجوازات” إرسال الطلب.