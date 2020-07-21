شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: حكومة الثورة ملتزمة بتطوير علاقات الدولة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم وجدد حرص حكومة الثورة على تعزيز التواصل مع الخارج عبر سفارتها لاستقطاب الدعم والعمل مع دول الجوار للتعامل مع القضايا الإقليمية التي يلعب فيها السودان دورا محورياً عن طريق الاتحاد الأفريقي والمنظمات الأخري.

وفقا لما أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا"، جاء ذلك لدى وداعه بمجلس الوزراء كل على حدا سفراء المجموعتين الأوربية والامريكية، والعربية الأفريقية.

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واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية الجانب الاقتصادي ودور المجتمع الدولي في إعادة البناء ووجه في هذا الخصوص السفراء بالبناء على المكاسب التي حققها مؤتمر شركاء السودان ببرلين والمضي قدما بالملف الاقتصادي للأمام.

وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن السيد رئيس الوزراء أكد ان حكومة الثورة ستعمل مع سفاراتها بالخارج للتواصل مع دول العالم المختلفة لاستقطاب الدعم والاستثمار، فضلاً عن التواصل مع الجاليات السودانية المنتشرة بالمهجر.

وعبر قمر الدين عن تطلعه ان يعمل السفراء الجدد على ربط السودان بالخارج في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصحة والتعليم، فضلاً عن العمل على تحسين وجه السودان ليحتل مكانته المرموقه ووجه الثورة المشرق والدولة الفتية التي تعمل من اجل الديمقراطية والسلام .