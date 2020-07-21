شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: الهلال الأحمر يدرب متطوعيه على صحافة الموبايل فى العمل الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جمعية الهلال الأحمر البحريني وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ورشة عمل عن بعد حول "كيفية عمل التقارير الإعلامية ما بين الصحافة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بهدف بناء قدرات المتطوعين في كيفية إبراز القصص الإنسانية وتسليط الضوء على مشاريع وبرامج العمل الإغاثي الإنساني.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، هدفت الورشة إلى تشجيع المتطوعين على انتاج تقارير إعلامية مصورة تبرز دور الهلال الأحمر الإنساني ومكانته في المجتمع كجزء من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وما يقوم به من جهود في مد يد العون للمحتاجين سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الإغاثي أو التنموي.

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وتناولت الندوة أهمية انتاج تقارير إعلامية إرشادية خاصة في ظل جائحة فيروس (كوفيد-19)، وتعزيز الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من هذا الفيروس وكسر سلسة انتقاله، إضافة إلى أحدث المعلومات والمستجدات والإحصائيات حوله.

وركزت الندوة التي تحدثت فيها الإعلامية والمخرجة وفاء حسين بشكل خاص على ما يسمى بـ "صحافة الموبايل"، وتقديم نصائح تقنية حول كيفية تناول فكرة التقرير، وتصوّر الشكل البصري للقصة والمشاهد المراد تصويرها، والتأكد من جودة الإضاءة، والمعدات المناسبة، إضافة إلى عرض لبعض التطبيقات المستخدمة على نطاق واسع في هذا النوع من الصحافة الجديدة.